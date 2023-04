Maldini prima del Napoli: “Tra le prime quattro alzerebbe il nostro livello” (Di martedì 18 aprile 2023) Un Paolo Maldini emozionato e concentrato si concede ai microfoni di Sky Sport, parlando del match tra Milan e Napoli in Champions League. “Grandi emozioni personali mi legano a questo stadio”, dice il dirigente milanista, “dal primo scudetto, alle sfide con Maradona e tanti altri campioni”. Ma ci sono anche quelle da dirigente per Maldini, “quelle di essere arrivato oggi a un obiettivo importante, arrivando a giocare giocando le semifinali di Champions League”. Sottolineando poi l’importanza di essere arrivato a giocarsi la semifinale, Maldini ha aggiunto: “essere tra le prime quattro dopo tanti anni vuol dire di sicuro alzare il nostro livello, anche perché per molti queste partite le giocano la prima volta”. A proposito di come si ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Un Paoloemozionato e concentrato si concede ai microfoni di Sky Sport, parlando del match tra Milan ein Champions League. “Grandi emozioni personali mi legano a questo stadio”, dice il dirigente milanista, “dal primo scudetto, alle sfide con Maradona e tanti altri campioni”. Ma ci sono anche quelle da dirigente per, “quelle di essere arrivato oggi a un obiettivo importante, arrivando a giocare giocando le semifinali di Champions League”. Sottolineando poi l’importanza di essere arrivato a giocarsi la semifinale,ha aggiunto: “essere tra ledopo tanti anni vuol dire di sicuro alzare il, anche perché per molti queste partite le giocano lavolta”. A proposito di come si ...

