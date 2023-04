Malan: Centrodestra compatto, in questa settimana approveremo decreto su immigrazione (Di martedì 18 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2023 "Il Centrodestra è compatto. In questa settimana approveremo il decreto legge sull'immigrazione. Si tratta di superare il sistema della protezione speciale che ha fatto sì che in Italia possa venire chiunque e poi rimanerci in qualche modo. Si tratta di superare questo aspetto e stupisce che a sinistra, in particolare governatori con responsabilità istituzionali, neghino l'emergenza e ritengano che le cose possano andare avanti", le parole di Malan di Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di martedì 18 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2023 "Il. Inillegge sull'. Si tratta di superare il sistema della protezione speciale che ha fatto sì che in Italia possa venire chiunque e poi rimanerci in qualche modo. Si tratta di superare questo aspetto e stupisce che a sinistra, in particolare governatori con responsabilità istituzionali, neghino l'emergenza e ritengano che le cose possano andare avanti", le parole didi Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

