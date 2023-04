Malagò: «Penalizzazione Juve? Gli organi competenti faranno le loro valutazioni, non aggiungo altro» (Di martedì 18 aprile 2023) Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato della Penalizzazione della Juventus a margine del premio Brera Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato della Penalizzazione della Juventus a margine del premio Brera. LE PAROLE – «Sono contento che mi facciate questa domanda. Non è il Collegio di Garanzia del CONI, ma presso il CONI, quindi fisicamente si riuniranno lì. Onestamente ci sono molte persone che ruotano nel mondo delle istituzioni dello sport che hanno voluto esprimersi con le proprie considerazioni. Non mi sentirete mai farlo perché ci sono persone estremamente competenti come curriculum e conoscenze che devono farlo di lavoro. Poi, come tutte le vicende, uno può condivere o no sotto il profilo anche tecnico o giuridico, ma gli ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Giovanni, presidente del CONI, ha parlato delladellantus a margine del premio Brera Giovanni, presidente del CONI, ha parlato delladellantus a margine del premio Brera. LE PAROLE – «Sono contento che mi facciate questa domanda. Non è il Collegio di Garanzia del CONI, ma presso il CONI, quindi fisicamente si riuniranno lì. Onestamente ci sono molte persone che ruotano nel mondo delle istituzioni dello sport che hanno voluto esprimersi con le proprie considerazioni. Non mi sentirete mai farlo perché ci sono persone estremamentecome curriculum e conoscenze che devono farlo di lavoro. Poi, come tutte le vicende, uno può condivere o no sotto il profilo anche tecnico o giuridico, ma gli ...

