Maignan è un altro errore storico del Psg, a San Siro nessuno più ricorda Donnarumma (As) (Di martedì 18 aprile 2023) L'uomo copertina della Champions League del Milan, senza ombra di dubbio, è stato Mike Maignan. Le prestazioni del 27enne col Tottenham a Londra e nell'andata dei quarti contro il Napoli hanno fatto emergere ancora una volta tutte le qualità dell'estremo difensore francese, decisivo per il passaggio del turno dei rossoneri e per la loro avventura europea. D'altronde, già lo scorso anno Maignan era stato decisivo per la conquista dello scudetto numero 19, collezionando 39 presenze e subendo solo 32 gol. Media che quest'anno si è ridotta anche a causa di un fastidioso infortunio muscolare prima del Mondiale, che lo ha bloccato ma non gli ha comunque impedito di giocare 18 partite stagionali, con soli 17 gol subiti (meno di uno a partita). "Maignan, un grande portiere a prezzo stracciato" Il quotidiano spagnolo As ha ...

