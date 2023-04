Maignan è l’Osimhen del Milan: stasera saranno loro due a decidere (Corriere) (Di martedì 18 aprile 2023) Il confronto tra Napoli e Milan nella partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League è tutta da giocare. Il Milan ha un solo gol di vantaggio e nel Napoli torna Victor Osimhen. La partita è del tutto aperta. Il Corriere della Sera scrive che quello che sarà decisivo, per l’esito della partita al Maradona, sarà il duello Maignan-Osimhen. “Napoli-Milan è tante cose tutte insieme, i lampi di Kvara e Leao, la sagacia di Tonali e Lobotka, le sensazioni forti di due squadre a caccia di un sogno per niente impossibile. Ma sarà soprattutto il faccia a faccia tra Osimhen e Maignan a spostare gli equilibri in una notte che corre sul filo dell’incertezza. Spalletti recupera il suo straripante centravanti, Pioli gli oppone il suo formidabile portiere, il vero valore aggiunto del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) Il confronto tra Napoli enella partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League è tutta da giocare. Ilha un solo gol di vantaggio e nel Napoli torna Victor Osimhen. La partita è del tutto aperta. Ildella Sera scrive che quello che sarà decisivo, per l’esito della partita al Maradona, sarà il duello-Osimhen. “Napoli-è tante cose tutte insieme, i lampi di Kvara e Leao, la sagacia di Tonali e Lobotka, le sensazioni forti di due squadre a caccia di un sogno per niente impossibile. Ma sarà soprattutto il faccia a faccia tra Osimhen ea spostare gli equilibri in una notte che corre sul filo dell’incertezza. Spalletti recupera il suo straripante centravanti, Pioli gli oppone il suo formidabile portiere, il vero valore aggiunto del ...

