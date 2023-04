Mahmood torna nei panni di ospite sul palco dell’Eurovision 2023

(Di martedì 18 aprile 2023)è il primo artista italiano invitato comespeciale alla finaleSong Contest prevista per il 13 maggio. Il cantante è stato contattato direttamente dalla Bbc e dichiara di sentirsi elettrizzato all’idea di potersi esibire presso la Liverpool Arena. “Sono molto felice dire a Eurovision. Ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato comeed è un grande onore per me”, commenta. “Non vedo l’ora di salire su quel prestigiosodavanti a una platea unica al mondo”, aggiunge con entusiasmo. Per la prima volta un artista italiano si esibisce all’estero durante la finale del contest canoro e, con una performance fuori concorso, affianca la presenza di altri autori italiani già in gara presso la cittadina britannica. Tra ...

Mahmood su Instagram ha condiviso tutto il suo stupore per l'Eurovision con una foto molto insolita: un dente nero, gli occhi dipinti di blu e ...