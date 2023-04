Maggio: "Questo Napoli è cresciuto tanto anche in Europa, stasera Osimhen sarà l'arma in più" (Di martedì 18 aprile 2023) A Sky Sport, è intervenuto Christian Maggio, ex calciatore del Napoli, di seguito le sue dichiarazioni: "Notti così son frutto del lavoro di De Laurentiis, col passare degli anni Questo Napoli è cresciuto anche in Europa. Oggi si vive un'atmosfera uguale a tanti anni fa col Manchester, un'atmosfera diversa dal solito perché già da ieri è particolare! Speriamo lo sia anche stasera un'atmosfera particolare, in favore del Napoli! Favorita? Al momento ti posso dire 51% Milan perché parte avvantaggiato dalla gara in casa, poi il Napoli deve però partite come ha sempre fatto in Questo campionato: ci ha abituato a partite importanti e soprattutto di carattere. Devono ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 18 aprile 2023) A Sky Sport, è intervenuto Christian, ex calciatore del, di seguito le sue dichiarazioni: "Notti così son frutto del lavoro di De Laurentiis, col passare degli anniin. Oggi si vive un'atmosfera uguale a tanti anni fa col Mster, un'atmosfera diversa dal solito perché già da ieri è particolare! Speriamo lo siaun'atmosfera particolare, in favore del! Favorita? Al momento ti posso dire 51% Milan perché parte avvantaggiato dalla gara in casa, poi ildeve però partite come ha sempre fatto incampionato: ci ha abituato a partite importanti e soprattutto di carattere. Devono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Sono in vendita i biglietti riservati agli UNDER 35 per il Concerto di sabato 27 maggio - AStramezzi : Il Premier Giorgia Meloni scrisse a Maggio 2022 questo post su FB, rilanciando un video di miei pazienti messo in o… - marifcinter : #Radrizzani a maggio 2021: 'Vorrei un grande club. #Inter? Non c’è stato niente, se è questo che vuol sapere. Ma un… - ChioloToto : RT @FnpCisl: “Nel Def approvato dal governo non ci sono risposte su pensioni e sanità. Per questo sosterremo le iniziative di mobilitazione… - UsrVeneto : RT @FnpCisl: “Nel Def approvato dal governo non ci sono risposte su pensioni e sanità. Per questo sosterremo le iniziative di mobilitazione… -