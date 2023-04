Maggio: “Napoli, col Milan deve approcciare come in campionato” (Di martedì 18 aprile 2023) Christian Maggio dichiara che il Napoli deve approcciare come fa in campionato anche stasera con il Milan Christian Maggio dice la sua su Napoli-Milan, gara valevole per il ritorno dei Quarti di Finale di Champions League. Ai microfoni di Sky Sport, l’ex calciatore degli azzurri esprime il suo pensiero sulla gara in programma stasera alle 21.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta: “Il presidente negli anni è riuscito a creare un gruppo speciale. Il Milan arriva leggermente avvantaggiato dalla partita vinta in casa, ma poi si inizia alla pari. Il Napoli deve partire come sempre fatto in campionato. Ci ha abituato a ... Leggi su napolipiu (Di martedì 18 aprile 2023) Christiandichiara che ilfa inanche stasera con ilChristiandice la sua su, gara valevole per il ritorno dei Quarti di Finale di Champions League. Ai microfoni di Sky Sport, l’ex calciatore degli azzurri esprime il suo pensiero sulla gara in programma stasera alle 21.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta: “Il presidente negli anni è riuscito a creare un gruppo speciale. Ilarriva leggermente avvantaggiato dalla partita vinta in casa, ma poi si inizia alla pari. Ilpartiresempre fatto in. Ci ha abituato a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : Il 12 maggio del 2006 la procura di Napoli iscrive sul registro degli indagati 41 persone. Oltre a Luciano Moggi ci… - Esercito : Pubblicato il bando di concorso per l’ammissione di 140 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito… - vittoriabasta : RT @mrjones1981: A Napoli non succede mai niente, però ogni tanto viene Bono al San Carlo a fare reading - napolipiucom : Maggio: 'Napoli, col Milan deve approcciare come in campionato' #CalcioNapoli #Maggio #Milan #ForzaNapoliSempre - FNPPiemonte : RT @FnpCisl: “Nel Def approvato dal governo non ci sono risposte su pensioni e sanità. Per questo sosterremo le iniziative di mobilitazione… -