Madonna di Trevignano | un nuovo racconto di Gisella | La Madonna mi appare anche mentre lavo i piatti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Rosanna Chifari è una neurologa. Già consulente della Lega al Senato è diventata punto di riferimento della galassi… - DrPaoloMezzana : A Pomeriggio Cinque, la dottoressa Rosanna Chifari che certificherebbe le stigmate presenti sul corpo di Gisella Ca… - repubblica : Madonna di Trevignano, parla uno dei pentiti: 'La santona ha preso tutti i miei soldi, le ho dato 123 mila euro. La… - emanuelapatat : @MGanswein Mons Georg avvisi Mons Fisichella che a Trevignano Romano è il diavolo dove appare la Madonna è stato so… - Ginko92_ : RT @pomeriggio5: Novità sulla Madonna di Trevignano e sulla presunta veggente Gisella. Ne parliamo con tanti ospiti a #Pomeriggio5 https:… -

commenta Emergono nuovi elementi sui racconti di Gisella Cardia , la presunta veggente delladi. 'Pomeriggio Cinque' ha scovato un nuovo documento video in cui la donna, a una folla di fedeli, racconta il suo rapporto con le apparizioni dellache, a quanto pare, ...La sedicente veggente delladiè tornata a casa. I vicini hanno visto ricomparire Gisella Cardia, la santona del comune sul lago di Bracciano che riceve donazioni dai fedeli per le sue presunte doti ...Spiacevole inconveniente per la troupe Rai che già da tempo segue il "Caso Gisella Cardia", la presunta veggente delladiRomano. Ci sono stati momenti concitati tra la giornalista, Filomena Leone, inviata per la "Vita in diretta", e il marito della donna, Gianni Cardia. La redazione ha mandato in ...

Svolta nel caso della Madonna di Trevignano e Gisella Cardia: tornata a casa, dove si era nascosta la veggente Virgilio Notizie

Attimi di tensione, nelle scorse ore, a pochi metri dalla casa di Gisella Cardia, la sedicente veggente nota a tutta Italia e non solo per aver… Leggi ...Nonostante siano molteplici le testimonianze di raggiri compiuti dalla falsa sensitiva, ancora prosegue con la narrazione della sua Madonna che piange sangue e soprattutto di come parli con la Vergine ...