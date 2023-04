(Di martedì 18 aprile 2023) Dopo aver fatto pensare che si fosse data alla fuga,ed è ripreso come se nulla fosse il via vai didalla sua abitazione aRomano. La sedicente veggente, finita nel mirino per i “miracoli” da lei rivendicati, oltre alla lacrimazione di una statua della. Ad aggiornare sulla situazione è uno dei suoi vicini diche, a “Pomeriggio Cinque“, ha raccontato di aver visto larientrare nella sua abitazione insieme al marito: “Sabato scorso è– ha detto il vicino -, lei non esce mai di, invece il marito esce. Si è tornato a vedere un po’ di movimento da queste parti, i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Rosanna Chifari è una neurologa. Già consulente della Lega al Senato è diventata punto di riferimento della galassi… - DrPaoloMezzana : A Pomeriggio Cinque, la dottoressa Rosanna Chifari che certificherebbe le stigmate presenti sul corpo di Gisella Ca… - repubblica : Madonna di Trevignano, parla uno dei pentiti: 'La santona ha preso tutti i miei soldi, le ho dato 123 mila euro. La… - FQMagazineit : Madonna di Trevignano, Gisella Cardia è tornata a casa: “I fedeli le portano la spesa a casa, sta esagerando” - GramsciAG : RT @Massimotagliat2: Ma allora continuano,je piace fasse pia per chiulo -

Spiacevole inconveniente per la troupe Rai che già da tempo segue il "Caso Gisella Cardia", la presunta veggente delladiRomano. Ci sono stati momenti concitati tra la giornalista, Filomena Leone, inviata per la "Vita in diretta", e il marito della donna, Gianni Cardia. La redazione ha mandato in ...Inchiesta sulladi, via agli interrogatoricommenta Gisella Cardia, la presunta veggente delladi, è tornata a casa. A dirlo è uno dei suoi vicini di casa che, a 'Pomeriggio Cinque' , ha raccontato di aver visto la donna tornare nella propria abitazione insieme al marito. La ...

Madonna di Trevignano, la presunta veggente Gisella è tornata a casa: "I fedeli le portano la spesa" TGCOM

Dopo aver fatto pensare che si fosse data alla fuga, Gisella Cardia è tornata a casa ed è ripreso come se nulla fosse il via vai di fedeli dalla sua abitazione a Trevignano Romano. La sedicente veggen ...Momenti di tensione tra il coniuge di Gisella Cardia, Gianni, e la giornalista de “La Vita in diretta” Filomena Leone ...