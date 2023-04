Made in Italy | Meloni | ' in arrivo legge su marchio | tesoro da difendere'

(Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - Ilin, ilitaliano "è la cosa più preziosa che abbiamo. Noi siamo in dirittura d'per portare in Consiglio dei ministri, già nelle prossime settimane, un collegato alla manovra finanziaria che ha come obiettivo la valorizzazione del". Lo annuncia il presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo al Salone del Mobile a Milano. Si tratta, aggiunge, di "una sorta diquadro per valorizzare le nostre eccellenze su tre pilastri: lotta alla contraffazione, con tutela di brevetti e marchi, strumenti per far crescere le Pmi nei settori di eccellenza e il tema della formazione e competenza".

"In Italia abbiamo un problema di tenuta del sistema economico e sociale, non abbiamo investito sulla natalità" dice la premier "In Italia ci sono sempre più persone da mantenere e sempre meno persone ...... dopo aver ribadito l'importanza della manifestazione milanese come volano per tutto ilin. "Già portando il lavoro femminile ai livelli europei i dati cambierebbero - ha continuato la ...Vogliamo puntare a una filiera del legno - arredo 100%in".

