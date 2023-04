(Di martedì 18 aprile 2023) Cento giorni «d’azione», un appuntamento al 14 luglio festa nazionale, per «pacificare», «unire», realizzare le «ambizioni». Tre cantieri: un patto per la vita nel lavoro, l’ordine e il progresso per first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matera_gaetano : @StefanoPutinati Professore per favore lei sa quanto sono prese in considerazione le sue opinioni depurate da ironi… -

...organizzati in diverse città francesi in occasione del discorso di Emmanueltrasmesso in televisione. Il capo dello Stato aveva dato appuntamento ai francesi all'ora di cena per un...Dopo l'appello "" caduto nel vuoto di attendere un summit con le sigle sindacali prima del ... lo stesso giorno il cuiparlerà ai francesi in tv. Un discorso registrato in onda alle 20 su ...Nonostante un '' appello dei sindacati al presidenteaffinché non promulgasse il decreto, l'inquilino dell'Eliseo ha ...

Macron “solenne” in tv, accolto in piazza dal cacerolazo Il Manifesto

Francia (Europa) Il piano in tre punti del presidente francese: 100 giorni per agire e verifica il 14 luglio. Il discorso alla nazione non placa la protesta. l concerto di casseruole era stato proibit ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...