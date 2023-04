(Di martedì 18 aprile 2023) - Il presidente francese ha elencato le priorità future ma non è bastato per placare le proteste, i sindacati e le opposizioni attendono il primo maggio per nuove mobilitazioni

- Il presidente francese ha elencato le priorità future ma non è bastato per placare le proteste, i sindacati e le opposizioni attendono il primo maggio per nuove mobilitazioni'Gli occupanti hanno sparato dinel centro di Kherson, colpendo i luoghi con la maggiore ...i nostri interessi" Il Cremlino non è a conoscenza del piano del presidente francese Emmanueldi ...Per voltare pagina,ha annunciato la creazione di ' unpatto della vita sul lavoro ' già 'dalle prossime settimane, e per questo ha invitato sindacati e imprenditori all'Eliseo da domani ...

Macron di nuovo in tv per convincere sulla riforma pensioni TGLA7

“In questo nuovo ruolo di leader dell’opposizione, per Weber è indifferente criticare tutti i leader europei, da Macron a Scholz, ma mai quelli dell’estrema destra, attenzione che magari un giorno ...Macron paga il prezzo di aver detto ciò che gli altri pensano. È di qualche giorno fa la notizia dell’apertura di cinque nuove fabbriche cinesi per la produzione di batterie elettriche in Europa, di ...