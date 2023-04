"Ma che hai? Un...". Ilary Blasi disgustata: cosa spunta sotto il costumino (Di martedì 18 aprile 2023) L'Isola dei Famosi 2023 è finalmente cominciata e tra i 16 naufraghi della playa Cayo Cochinos in Honduras ci sono anche Paolo Noise e Marco Mazzoli, gli uomini della popolare trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105. Prima puntata e subito prime provocazioni dei due, che hanno lasciato di stucco Ilary Blasi. A partire da Mazzoli, che si è presentato con un costume “particolare” che ha scatenato la reazione della conduttrice: “Ma che ha il perizoma? Ma dal costume? Ma una cosa tremenda!“. Sempre Mazzoli, poi, ha spiazzato tutti con una dichiarazione importante: “Il fatto di non potersi lavare non mi pesa”. Il suo collega invece si è augurato di fare un percorso più lungo possibile per dimagrire. A quel punto Ilary Blasi ha punzecchiato i deejay: “So che uno di voi due è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) L'Isola dei Famosi 2023 è finalmente cominciata e tra i 16 naufraghi della playa Cayo Cochinos in Honduras ci sono anche Paolo Noise e Marco Mazzoli, gli uomini della popolare trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105. Prima puntata e subito prime provocazioni dei due, che hanno lasciato di stucco. A partire da Mazzoli, che si è presentato con un costume “particolare” che ha scatenato la reazione della conduttrice: “Ma che ha il perizoma? Ma dal costume? Ma unatremenda!“. Sempre Mazzoli, poi, ha spiazzato tutti con una dichiarazione importante: “Il fatto di non potersi lavare non mi pesa”. Il suo collega invece si è augurato di fare un percorso più lungo possibile per dimagrire. A quel puntoha punzecchiato i deejay: “So che uno di voi due è ...

