“Ma che dice…”. Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi lo ha detto davvero: che gaffe (Di martedì 18 aprile 2023) Con una inaspettata quanto vincente frangetta bionda, la sempre magnifica Ilary Blasi ha inaugurato questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2023. La 17esima nella storia del format e la terza con lei al comando. Già qualche sua uscita ha fatto ridere a crepapelle online, è amata per questo, e la prima gaffe è a luci rosse. Non poteva esserci principio migliore per questa L’Isola dei Famosi 2023. Tra le gaffe più indimenticabili di Ilary Blasi ricordiamo quando al GF Vip 2 disse a Ignazio Moser di “entrare in Cecilia”, o quando disse “patata” anziché Palapa. Poi la caduta dallo sgabello e varie altre. Pure quest’anno non ha perso tempo. L’Isola dei ... Leggi su tuttivip (Di martedì 18 aprile 2023) Con una inaspettata quanto vincente frangetta bionda, la sempre magnificaha inaugurato questa nuova edizione de L’dei. La 17esima nella storia del format e la terza con lei al comando. Già qualche sua uscita ha fatto ridere a crepapelle online, è amata per questo, e la primaè a luci rosse. Non poteva esserci principio migliore per questa L’dei. Tra lepiù indimenticabili diricordiamo quando al GF Vip 2 disse a Ignazio Moser di “entrare in Cecilia”, o quando disse “patata” anziché Palapa. Poi la caduta dallo sgabello e varie altre. Pure quest’anno non ha perso tempo. L’dei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : ? Salvini ha la memoria corta sulla protezione speciale. Dice che l’ha introdotta il secondo governo Conte, ma non… - _Nico_Piro_ : “Confermo ogni parola che ho detto…ne sono orgoglioso”. La condanna a 25 anni di colonia penale per il politico e g… - HuffPostItalia : Mattarella dice quello che non dice Meloni (e dovrebbe dire) - Leviack88____ : RT @leovacyk: alloggia allo stesso hotel e dice di non dormire, vediamo se i milanisti continuano a pensare che delle camere insonorizzate… - LucaViaggio : RT @mariogiordano5: Nella Spagna socialista dall'inizio dell'anno gli sbarchi sono diminuiti del 50%.Nell'Italia sovranista sono aumentati… -

L'imprenditore che migliora la performance delle batterie elettriche grazie all'intelligenza artificiale "Boston è il posto dove ho il cuore", dice. Perché lì è cambiata la sua vita. Ci è arrivato dopo la ... E sono 14 anni che mi aspetta", ricorda adesso ridendo. "Ho fatto la biennale in un anno e mezzo e,... Nitro: 'Io, rapper Outsider ma libero. Sanremo Un bel film dal finale triste' D'altronde, lo dice chiaro che non ama il 'Sissignore!' 'E ne vado fiero'. In 'Anyway': quanta gente vorrebbe che io sparissi. A chi si riferisce 'Qualcuno c'è, e uno lo rispetto molto. Ma niente ... Mons. Redaelli (Caritas italiana): 'La migrazione non è emergenza ma realtà da governare' In questo la Caritas deve essere di aiuto": "Il bisogno ha sempre un nome e un volto, come dice il Papa. Significa che davanti ad un uomo lo sguardo deve cogliere l'interezza del suo bisogno, non ... "Boston è il posto dove ho il cuore",. Perché lì è cambiata la sua vita. Ci è arrivato dopo la ... E sono 14 annimi aspetta", ricorda adesso ridendo. "Ho fatto la biennale in un anno e mezzo e,...D'altronde, lochiaronon ama il 'Sissignore!' 'E ne vado fiero'. In 'Anyway': quanta gente vorrebbeio sparissi. A chi si riferisce 'Qualcuno c'è, e uno lo rispetto molto. Ma niente ...In questo la Caritas deve essere di aiuto": "Il bisogno ha sempre un nome e un volto, comeil Papa. Significadavanti ad un uomo lo sguardo deve cogliere l'interezza del suo bisogno, non ... Rischi ambientali e prevenzione, mostra e video a Morgagni | News ... UniFI