(Di martedì 18 aprile 2023) Chi èè stato per due volte candidato governatore del M5s in Sicilia, vice presidente dell'Ars, dove è stato deputato dal 2012 al 2019 e capogruppo del M5s, è stato ...

Adesso, invece, a separarsi daè stato Cancelleri stesso. IL PROFILO DI CANCELLERI Ecco come si presenta sul portale 5 Stelle siciliano ,Cancelleri. 'Sono nato a Caltanissetta il 31 ...Il mancato sostegno - 'Lui - ricostruisce l'ex esponente del- mi rispose che questo ... quantomeno dovrebbero fare dei video adesso in cui fanno delle scuse pubbliche e dicessero:avevi ...Lo afferma l'ex viceministro ed ex leader delin Sicilia,Cancelleri, in un'intervista al sito qds.it in cui annuncia di "non essere più" nel Movimento. "Una prima delusione - afferma - ...

M5s, Giancarlo Cancelleri lascia: "Movimento distrutto, io deluso da Conte" TGCOM

Giancarlo Cancelleri, ex viceministro e leader del M5s in Sicilia, lascia il partito guidato da Giuseppe Conte. In un’intervista rilasciata al sito Qds.it, Cancelleri si è detto estremamente deluso ...Oggi il Movimento è distrutto e non ha più consensi”. Lo afferma l’ex vice ministro e leader del M5s in Sicilia, Giancarlo Cancelleri, in un’intervista al QdS. Pare che Cancelleri infatti, lasci il ...