M5S | Conte | ' Patuanelli certezza di affidabilità | competenza e passione'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Auguri di buon lavoro a Stefano Patuanelli, nuovo capogruppo del M5S al Senato. Per me, per i nostri parlamentari e per tutta la nostra comunità è da sempre una certezza di affidabilità, competenza e passione. Un ringraziamento a Barbara Floridia per il gran lavoro svolto". Lo scrive in un tweet il leader del M5S, Giuseppe Conte.

