M5s | Cancelleri lascia il partito | «Deluso da Conte | oggi il Movimento è distrutto e senza consensi»

(Di martedì 18 aprile 2023) Giancarlosognava di correre alle regionali in Sicilia del 2022. Dopo essere stato eletto deputato all’Assemblea regionale siciliana per due volte, però, la sua corsa è stata stoppata dai vertici del5 stelle per il vincolo dei due mandati. Nessuna deroga lo scorso anno, nessuna deroga per le elezioni comunali di Catania, che si terranno domenica 28 e lunedì 29 maggio. E allora uno dei volti più noti tra i grillini delle origini, che è stato anche membro del Comitato di garanzia del, ha deciso che la sua storia con i 5 stelle dovesse terminare. Il dissenso didalla leadership di Giuseppe, che nel 2019 l’ha nominato viceministro delle Infrastrutture, va anche oltre le cariche elettive in Sicilia: «ilè ...

L'ex viceministro ed ex leader del M5S in Sicilia, Giancarlo Cancelleri, in un'intervista al sito qds.it ha annunciato di 'non essere più' nel Movimento. 'Una prima delusione - afferma - è arrivata quando ho incontrato l'ultima volta Conte'. Uno strappo non solo politico, ma con motivazioni anche personali, spiega Cancelleri nell'intervista. 'Quello in cui ero io era un gruppo capace di fare attivismo nel territorio. Oggi il Movimento è distrutto e non ha più consensi'.

