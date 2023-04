Lutto per Samuel Eto’o: è morto il papà David (Di martedì 18 aprile 2023) È morto il padre dell’ex attaccante di Barcellona e Inter, Samuel Eto’o, attuale presidente della Federazione calcistica del Camerun. Secondo alcuni media camerunensi, David Eto’o aveva avuto un ictus ed era in coma da diverso tempo. Eto’o ha appreso della scomparsa del genitore mentre presenziava alla firma di un accordo di sponsorizzazione tra Fecafoot e Camtel, il fornitore nazionale di servizi di telecomunicazioni del Camerun. Solo tre anni fa l’ex calciatore, autentica leggenda dei Leoni indomabili, aveva perso il nonno Etienne Ndebi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Èil padre dell’ex attaccante di Barcellona e Inter,, attuale presidente della Federazione calcistica del Camerun. Secondo alcuni media camerunensi,aveva avuto un ictus ed era in coma da diverso tempo.ha appreso della scomparsa del genitore mentre presenziava alla firma di un accordo di sponsorizzazione tra Fecafoot e Camtel, il fornitore nazionale di servizi di telecomunicazioni del Camerun. Solo tre anni fa l’ex calciatore, autentica leggenda dei Leoni indomabili, aveva perso il nonno Etienne Ndebi. SportFace.

