Lutto per Roberto Vecchioni, morto il figlio Arrigo (Di martedì 18 aprile 2023) L'annuncio della morte di Arrigo Vecchioni è arrivato attraverso i profili social del papà e in tanti, tra fan e conoscenti, si sono stretti virtualmente intorno al cantautore. Roberto Vecchioni ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 aprile 2023) L'annuncio della morte diè arrivato attraverso i profili social del papà e in tanti, tra fan e conoscenti, si sono stretti virtualmente intorno al cantautore.ha ...

Lutto per Roberto Vecchioni, morto il figlio Arrigo

L'annuncio della morte di Arrigo Vecchioni è arrivato attraverso i profili social del papà e in tanti, tra fan e conoscenti, si sono stretti virtualmente intorno al cantautore. Roberto Vecchioni ha condiviso la notizia attraverso i suoi profili social.

Roberto Vecchioni, morto il figlio Arrigo: "Dopo tanto dolore, finalmente..."

Un lutto enorme travolge Roberto Vecchioni, l'amatissimo cantautore di Samarcanda e Luci a San Siro. La più famosa alle cronache è senza dubbio Francesca, omosessuale, che ha fatto scalpore per il...

Lutto per Roberto Vecchioni: è morto il figlio Arrigo

Un lutto ha colpito Roberto Vecchioni e la sua famiglia: è scomparso il figlio Arrigo. Proprio l'amatissimo cantautore, attraverso i suoi profilo social, ha condiviso la notizia, chiedendo il giusto rispetto.

E' morto il figlio di Roberto Vecchioni, il doloroso annuncio del cantautore

Grave lutto per il cantautore di origini napoletane, milanese doc, Roberto Vecchioni, che attraverso i suoi canali social ha annunciato la drammatica scomparsa di suo figlio Arrigo.