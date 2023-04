Lutto per Paolo Brosio, addio a mamma Anna. Era con lui a “Quelli che il calcio” (Di martedì 18 aprile 2023) E’ morta, all’età di 102 anni, Anna Marcacci, madre del giornalista Paolo Brosio. Era apparsa al fianco del figlio nel programma “Quelli che il calcio” su Rai 2 e registrato con lui alcuni spot pubblicitari. I funerali si svolgeranno venerdì 21 alle ore 15 nella chiesa dei Santi Maria Assunta e Francesco, via Trieste 1 a Forte dei Marmi (Vittoria Apuana). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 18 aprile 2023) E’ morta, all’età di 102 anni,Marcacci, madre del giornalista. Era apparsa al fianco del figlio nel programma “che il” su Rai 2 e registrato con lui alcuni spot pubblicitari. I funerali si svolgeranno venerdì 21 alle ore 15 nella chiesa dei Santi Maria Assunta e Francesco, via Trieste 1 a Forte dei Marmi (Vittoria Apuana). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

