Lutto nella famiglia granata

(Di martedì 18 aprile 2023) Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto allaSattolo nel ricordo di Franco Sattolo, ex portieree per molti anni prezioso punto di riferimento per allenatori e compagni di squadra. Arrivato dalla Sampdoria nel 1966, ha vestito la magliafino al 1974: per lui, vice di Vieri e poi di Castellini, un totale di 69 presenze tra campionato e coppe. Terminata l’attività di calciatore poi è stato anche allenatore delle giovanili del Torino al fianco di Ercole Rabitti. Ai suoi cari, ai parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e il fraterno abbraccio di tutto il mondo. Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.