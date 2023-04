«L’uso di BikiniOff e app simili non può essere definito “ragazzata”» (Di martedì 18 aprile 2023) Quali sono i rischi dell’utilizzo di applicazioni come BikiniOff, sia da parte di chi inserisce le foto che di chi è soggetto di quegli scatti, quando si tratta di soggetti minori? E cosa comportano parole come quelle del gip Federico Falzone che – dichiarando il luogo a non procedere per irrilevanza del fatto in riferimento all’accusa di produzione e diffusione di materiale pedopornografico classificabile come deepnude – ha definito l’azione di due quattordicenni ai danni di una minorenne utilizzando una di queste app «impudenza ascrivibile a leggerezza tipicamente giovanile»? Ne abbiamo discusso con Ivano Zoppi, Segretario Generale Fondazione Carolina. LEGGI ANCHE >>> Perché si parla di BikiniOff, il bot basato sull’AI che permette di spogliare le persone Il deepnude non può pesare così poco Fatto il dovuto chiarimento con ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 18 aprile 2023) Quali sono i rischi dell’utilizzo di applicazioni come, sia da parte di chi inserisce le foto che di chi è soggetto di quegli scatti, quando si tratta di soggetti minori? E cosa comportano parole come quelle del gip Federico Falzone che – dichiarando il luogo a non procedere per irrilevanza del fatto in riferimento all’accusa di produzione e diffusione di materiale pedopornografico classificabile come deepnude – hal’azione di due quattordicenni ai danni di una minorenne utilizzando una di queste app «impudenza ascrivibile a leggerezza tipicamente giovanile»? Ne abbiamo discusso con Ivano Zoppi, Segretario Generale Fondazione Carolina. LEGGI ANCHE >>> Perché si parla di, il bot basato sull’AI che permette di spogliare le persone Il deepnude non può pesare così poco Fatto il dovuto chiarimento con ...

