Lungo la Via Francigena del Sud, parte da Minturno il tour “Smart Walking” di Davide Fiz (Di martedì 18 aprile 2023) Minturno – È partito questa mattina, da Minturno, il tour di Davide Fiz, ideatore del progetto “Smart Walking”, che camminerà sulla Via Francigena del Sud arrivando fino in Puglia, a Monte Sant’Angelo, il prossimo 27 aprile. Ad accogliere Davide, presso il palazzo comunale, Roberto Rotasso, delegato alla Via Francigena del Comune di Minturno e dirigente del L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di martedì 18 aprile 2023)– È partito questa mattina, da, ildiFiz, ideatore del progetto “”, che camminerà sulla Viadel Sud arrivando fino in Puglia, a Monte Sant’Angelo, il prossimo 27 aprile. Ad accogliere, presso il palazzo comunale, Roberto Rotasso, delegato alla Viadel Comune die dirigente del L'articolo Temporeale Quotidiano.

