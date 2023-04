L’ultimo saluto a Julia Ituma nella parrocchia di San Filippo Neri (Di martedì 18 aprile 2023) La pallavolista era cresciuta lì Si sono svolti questa mattina, 18 aprile, a Milano i funerali di Julia Ituma, pallavolista morta una settimana fa in Turchia mentre era in trasferta con il suo club della Igor Gorgonzola Novara. La funzione ha avuto luogo dove la 18enne e promessa della pallavolo italiana era cresciuta nella parrocchia di San Filippo Neri. Lì Julia, dopo aver fatto anche basket aveva scelto la pallavolo. Presente tutta la squadra di Novara, che tornerà per la prima volta in campo domani sera e che ha scelto, comprensibilmente la via della privacy e del silenzio. Insieme a loro suor Giovanna Saporiti, la presidente della società ed Enrico Marchioni, il direttore generale. Per la famiglia la madre Elizabeth, la zia Helen, la sorella maggiore Vanessa (che ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 aprile 2023) La pallavolista era cresciuta lì Si sono svolti questa mattina, 18 aprile, a Milano i funerali di, pallavolista morta una settimana fa in Turchia mentre era in trasferta con il suo club della Igor Gorgonzola Novara. La funzione ha avuto luogo dove la 18enne e promessa della pallavolo italiana era cresciutadi San. Lì, dopo aver fatto anche basket aveva scelto la pallavolo. Presente tutta la squadra di Novara, che tornerà per la prima volta in campo domani sera e che ha scelto, comprensibilmente la via della privacy e del silenzio. Insieme a loro suor Giovanna Saporiti, la presidente della società ed Enrico Marchioni, il direttore generale. Per la famiglia la madre Elizabeth, la zia Helen, la sorella maggiore Vanessa (che ...

