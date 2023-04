L'ultimo saluto a Julia Ituma: le lacrime e i palloncini colorati e quell'enigma incomprensibile (Di martedì 18 aprile 2023) Profonda commozione, alla chiesa San Filippo Neri della Bovisasca (Milano) per il funerale di Julia Ituma, la giovane pallavolista tragicamente morta a Istanbul nella notte tra il 12 e il 13 aprile. Era presente anche il ministro dello Sport Andrea Abodi. Il vescovo di Milano Delpini: "enigma incomprensibile" Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 aprile 2023) Profonda commozione, alla chiesa San Filippo Neri della Bovisasca (Milano) per il funerale di, la giovane pallavolista tragicamente morta a Istanbul nella notte tra il 12 e il 13 aprile. Era presente anche il ministro dello Sport Andrea Abodi. Il vescovo di Milano Delpini: "

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Non vergognatevi di avere paura del buio. Le paure vanno dette per poterle cacciare via. Le paure sono nelle teneb… - fanpage : Una folla commosa ai funerali di #JuliaItuma, l'ultimo saluto alla giovane pallavolista scomparsa a soli 18 anni - santa_cecilia : Il saluto di Antonio Pappano e la standing ovation del pubblico in occasione dell'ultimo concerto da Direttore Musi… - Bruna71347573 : RT @fanpage: Una folla commosa ai funerali di #JuliaItuma, l'ultimo saluto alla giovane pallavolista scomparsa a soli 18 anni - Italpress : A Milano l’ultimo saluto alla pallavolista Julia Ituma -