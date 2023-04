Lukaku-Inter, sarà addio! Erede? Ausilio prova il colpaccio ? SM (Di martedì 18 aprile 2023) Lukaku lascerà l’Inter a fine stagione. I nerazzurri hanno deciso di non riscattare il giocatore dal Chelsea, dunque si apre la corsa al suo Erede. Ausilio ci proverà per un giocatore SOSTITUTO ? Niente da fare, la seconda parentesi nerazzurra di Romelu Lukaku finirà a giugno. L’Inter non riscatterà Big Rom, che farà dunque ritorno al Chelsea. Come riferisce Sport Mediaset, adesso bisognerà trovare un sostituto. Tanti i nomi sondati, ma spicca uno su tutti: Marcus Thuram. Il figlio d’arte lascerà il Borussia Monchengladbach in estate a scadenza di contratto. L’Inter è sul giocatore da tempo, ma c’è da battere la concorrenza di vari club di Premier League e Liga. Piero Ausilio, però, proverà il colpaccio per portare il vicecampione del ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023)lascerà l’a fine stagione. I nerazzurri hanno deciso di non riscattare il giocatore dal Chelsea, dunque si apre la corsa al suoci proverà per un giocatore SOSTITUTO ? Niente da fare, la seconda parentesi nerazzurra di Romelufinirà a giugno. L’non riscatterà Big Rom, che farà dunque ritorno al Chelsea. Come riferisce Sport Mediaset, adesso bisognerà trovare un sostituto. Tanti i nomi sondati, ma spicca uno su tutti: Marcus Thuram. Il figlio d’arte lascerà il Borussia Monchengladbach in estate a scadenza di contratto. L’è sul giocatore da tempo, ma c’è da battere la concorrenza di vari club di Premier League e Liga. Piero, però, proverà ilper portare il vicecampione del ...

