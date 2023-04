Luis Enrique | sarà derby di Londra per lui

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puparulepatan : RT @MrOnadde: nomi che considero per il post-Spalletti (che stasera meriterà l’esonero): -Antonio Conte -Sérgio Conceição -Roberto De Zerb… - MrOnadde : nomi che considero per il post-Spalletti (che stasera meriterà l’esonero): -Antonio Conte -Sérgio Conceição -Rober… - Fe1ipe_augusto : RT @FilardiGiacomo: Richieste prossimo allenatore della Juventus fc: Luis Enrique Nagelsmann NON ANTONIO CONTE De Zerbi Tudor Potter Pirlo… - calciomercatoit : ??Anche il #Tottenham pensa a #LuisEnrique per il dopo #Conte: è derby col #Chelsea?? - ilbiancio90 : @strike8111 Si secondo me si, per me gli unici due mister che metterei se dovesse andare via Max, sono lui e Luis E… -

Si aggiunge un'altra squadra alla lista delle pretendenti per: il derby accesissimo si allargaLa data del 19 aprile, domani, è un crocevia fondamentale per il futuro della Juventus e dei suoi ex tesserati. Al Coni si riunirà infatti il Collegio di ...Le alternative a Nagelsmann restano sempre, Pochettino e Amorim ....Anche de Zerbi va benissimo tutti sono migliori di allegri Petizione per buttare fuori allegri (@vincent4675) April 17, 2023 In ordine De ZerbiTudor (firmerei ora) Italiano (sa come ...

Super derby per Luis Enrique: pronto l’incontro CalcioMercato.it

Potrebbe esserci un vero e proprio derby di mercato per Luis Enrique in vista della prossima estate. Il mister, dopo aver lasciato il ruolo di CT della Spagna, è corteggiatissimo in Premier League ed ...Si aggiunge un'altra squadra alla lista delle pretendenti per Luis Enrique: il derby accesissimo col Chelsea si allarga ...