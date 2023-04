L’Ue ha posizioni opposte su guerra e Cina: in Italia serve un polo politico autonomo dagli Usa (Di martedì 18 aprile 2023) Il 23 marzo 2019, quando l’Italia firmò – primo paese dell’Unione Europea – il Memorandum sulla via della Seta con il governo cinese, l’allora Presidente del Consiglio Conte dovette rintuzzare le critiche di Merkel e in particolare di Macron, che criticò la scelta Italiana usando il linguaggio della Nato e sottolineando come la Cina fosse “una rivale sistemica”. Nei giorni scorsi, di ritorno da un viaggio in Cina in cui è stato accolto con tutti gli onori – a differenza di Ursula Von der Leyen – Macron ha affermato che l’Unione Europea non deve diventare un “vassallo” degli Stati Uniti, che deve evitare di essere coinvolta in qualsiasi conflitto tra Stati Uniti e Cina su Taiwan, che l’Europa dovrebbe essere una terza potenza nell’ordine mondiale, insieme a Stati Uniti e Cina, e che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Il 23 marzo 2019, quando l’firmò – primo paese dell’Unione Europea – il Memorandum sulla via della Seta con il governo cinese, l’allora Presidente del Consiglio Conte dovette rintuzzare le critiche di Merkel e in particolare di Macron, che criticò la sceltana usando il linguaggio della Nato e sottolineando come lafosse “una rivale sistemica”. Nei giorni scorsi, di ritorno da un viaggio inin cui è stato accolto con tutti gli onori – a differenza di Ursula Von der Leyen – Macron ha affermato che l’Unione Europea non deve diventare un “vassallo” degli Stati Uniti, che deve evitare di essere coinvolta in qualsiasi conflitto tra Stati Uniti esu Taiwan, che l’Europa dovrebbe essere una terza potenza nell’ordine mondiale, insieme a Stati Uniti e, e che il ...

