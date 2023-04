Luca Vetrone e Jhonatan Mujica: chi sono i due modelli de L’Isola dei Famosi (Di martedì 18 aprile 2023) Il cast de L’Isola dei Famosi – al netto della mannaia di Pier Silvio Berlusconi – aveva un’evidente carenza di manzi e gli autori hanno ben pensato di mandarne due in un solo colpo: Luca Vetrone e Jhonatan Mujica. Due modelli perlopiù sconosciuti che hanno bazzicato un po’ di tv e un po’ di passerelle. Luca Vetrone è stato un tentatore di Temptation Island, ha vinto la fascia Un Bello Per Il Cinema ed è un personal trainer di 28 anni. “Vivo a Riccione, ora sono fisicato, ma da piccolo ero veramente magro!“. Nel 2020 è diventato anche virale su TikTok insieme a dei suoi amici per dei contenuti un po’ particolari. L’altro si chiama Jhonatan Mujica ha vissuto un po’ in Venezuela e un po’ ... Leggi su biccy (Di martedì 18 aprile 2023) Il cast dedei– al netto della mannaia di Pier Silvio Berlusconi – aveva un’evidente carenza di manzi e gli autori hanno ben pensato di mandarne due in un solo colpo:. Dueperlopiù sconosciuti che hanno bazzicato un po’ di tv e un po’ di passerelle.è stato un tentatore di Temptation Island, ha vinto la fascia Un Bello Per Il Cinema ed è un personal trainer di 28 anni. “Vivo a Riccione, orafisicato, ma da piccolo ero veramente magro!“. Nel 2020 è diventato anche virale su TikTok insieme a dei suoi amici per dei contenuti un po’ particolari. L’altro si chiamaha vissuto un po’ in Venezuela e un po’ ...

