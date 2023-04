Luca Salatino, Soraia conferma la rottura e racconta tutto sulle voci di tradimento: cosa c’è di vero e cosa no (Di martedì 18 aprile 2023) Ed alla fine, Soraia ha parlato. L’ex corteggiatrice, che negli ultimi giorni si era trincerata dietro un assordante silenzio ed un profilo Instagram chiuso, oggi ha deciso di mettere le cose in chiaro, soprattutto riguardo alle voci sempre più incontenibili legate ad un suo tradimento. Le sue parole non hanno però messo a tacere tutte le chiacchiere. Soraia Allam Cerruti conferma la rottura, ma nega di avere una nuova relazione: appare in video in tuta e senza trucco e si mostra spartana, in una versione particolarmente autentica di sé. Le sue parole hanno non solo dato conferma di quanto detto dall’ormai ex fidanzato, ma ha anche rimandato al mittente ogni polemica su un’ipotetica nuova relazione: “Tutte le cavolate te che sono uscite, sul ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 aprile 2023) Ed alla fine,ha parlato. L’ex corteggiatrice, che negli ultimi giorni si era trincerata dietro un assordante silenzio ed un profilo Instagram chiuso, oggi ha deciso di mettere le cose in chiaro, sopratriguardo allesempre più incontenibili legate ad un suo. Le sue parole non hanno però messo a tacere tutte le chiacchiere.Allam Cerrutila, ma nega di avere una nuova relazione: appare in video in tuta e senza trucco e si mostra spartana, in una versione particolarmente autentica di sé. Le sue parole hanno non solo datodi quanto detto dall’ormai ex fidanzato, ma ha anche rimandato al mittente ogni polemica su un’ipotetica nuova relazione: “Tutte le cavolate te che sono uscite, sul ...

