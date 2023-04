Luca Salatino e Soraia si sono lasciati: le parole di Antonella Fiordelisi (FOTO) (Di martedì 18 aprile 2023) Luca Salatino ha ufficializzato la rottura con Soraia: l’annuncio è arrivato sui social. Il commento di Antonella Fiordelisi Luca Salatino dopo essere entrato al Grande Fratello VIP lo scorso settembre inaspettatamente a dicembre ha deciso di lasciare il programma televisivo per ricongiungersi con la sua amata fidanzata Soraia Allam Ceruti. La storia d’amore della coppia è sbocciata all’interno di “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi. Leggi anche –> “Stai attento Alvin”, Ilary Blasi punzecchia Alvin: la replica dell’inviato L’annuncio social e il commento di Antonella Fiordelisi sui social… L’avventura dell’ex sportivo all’interno della Casa più spiata d’Italia si è conclusa prima del previsto. L’amato ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 aprile 2023)ha ufficializzato la rottura con: l’annuncio è arrivato sui social. Il commento didopo essere entrato al Grande Fratello VIP lo scorso settembre inaspettatamente a dicembre ha deciso di lasciare il programma televisivo per ricongiungersi con la sua amata fidanzataAllam Ceruti. La storia d’amore della coppia è sbocciata all’interno di “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi. Leggi anche –> “Stai attento Alvin”, Ilary Blasi punzecchia Alvin: la replica dell’inviato L’annuncio social e il commento disui social… L’avventura dell’ex sportivo all’interno della Casa più spiata d’Italia si è conclusa prima del previsto. L’amato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: “Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento”, è il breve messaggio condiviso dall’ex tronista https://t.c… - 361_magazine : - Babylove2684 : Oddio mi ero persa l'addio di Salatino e Soraya,non che me ne freghi qualcosa ?? Caro Luca,prima di giudicare gli al… - MicheleAngeril : E cosi mentre il povero Luca Salatino piangeva. Soraya trombava con un altro. Non smetto di ridere. - Aaa04730548 : RT @chhiaraaaa: luca salatino che aiutava anto a scegliere il menù per la cena del mesiversario organizzata per edo ?? #donnalisi https://t… -

Uomini e Donne, Luca Salatino annuncia la fine della storia con Soraia Ceruti: le parole dell'ex tronista Da diversi giorni si mormorava la fine della storia d'amore tra l'ex tronista Luca Salatino e Soraia Ceruti, l'ex corteggiatrice con cui l'ex gieffino ha scelto di concludere il trono a Uomini e Donne a maggio dell'anno scorso. Luca Salatino si è lasciato da Soraia 'Tra me e Soraia è finita, vi prego di rispettare questo momento'. Con questo post su Instagram Luca Salatino ha annunciato la fine della sua storia d'amore con la fidanzata. La stessa che è stata 'causa' del suo ritiro dal Grande Fratello Vip. Al momento Soraia non ha commentato.