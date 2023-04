Luca Salatino e Soraia: la tremenda notizia sconvolge i fan della coppia (Di martedì 18 aprile 2023) Personaggi tv. Luca Salatino e Soraia, la notizia sconvolge i fan – Purtroppo l’indiscrezione era nell’aria: i followers dell’amata coppia nata a “Uomini e donne”, in base ad alcuni segnali sui social, avevano capito che c’era qualcosa che non andava. Nelle scorse ore sul profilo Instagram dell’ex tronista, che nella casa del “GF Vip 7” aveva versato copiose lacrime per la fidanzata, è arrivato l’annuncio ufficiale. L’incanto si è spezzato: la favola che aveva fatto sognare decine di telespettatori è giunta al capolinea. leggi anche: Soraia e Luca Salatino, crisi in corso? L’indiscrezione scuote i fan di “U&D” leggi anche: Gianni Sperti è in terapia: cosa ha rivelato sui social Luca ... Leggi su tvzap (Di martedì 18 aprile 2023) Personaggi tv., lai fan – Purtroppo l’indiscrezione era nell’aria: i followers dell’amatanata a “Uomini e donne”, in base ad alcuni segnali sui social, avevano capito che c’era qualcosa che non andava. Nelle scorse ore sul profilo Instagram dell’ex tronista, che nella casa del “GF Vip 7” aveva versato copiose lacrime per la fidanzata, è arrivato l’annuncio ufficiale. L’incanto si è spezzato: la favola che aveva fatto sognare decine di telespettatori è giunta al capolinea. leggi anche:, crisi in corso? L’indiscrezione scuote i fan di “U&D” leggi anche: Gianni Sperti è in terapia: cosa ha rivelato sui social...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Luca Salatino annuncia la fine della storia con Soraia dopo il #GFVIP. - Antonel45sck : RT @chhiaraaaa: luca salatino che aiutava anto a scegliere il menù per la cena del mesiversario organizzata per edo ?? #donnalisi https://t… - novasocialnews : Luca Salatino e Soraia si sono lasciati: 'Tra noi è finita, chiediamo rispetto' - BlogUomini : GFVIP Luca Salatino e Soraia Ceruti in crisi , Deianira spiega il motivo - leggoit : Luca Salatino e Soraia Cerruti si sono lasciati, lui conferma tutto. Lei chiude il profilo, ma arriva la replica -