(Di martedì 18 aprile 2023)si. Dopo giorni in cui si rincorrono i rumors èta laproprio dall'ex concorrente del Grande Fratello che con una storia su...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Luca Salatino annuncia la fine della storia con Soraia dopo il #GFVIP. - leggoit : Luca Salatino e Soraia Cerruti si sono lasciati, lui conferma tutto. Lei chiude il profilo, ma arriva la replica - ElisaDiGiacomo : U&D, Luca Salatino: 'Non è tanto la grandezza, ma la piccolezza di chi credevi grande' - sissiari : RT @trash_italiano: Luca Salatino annuncia la fine della storia con Soraia dopo il #GFVIP. - RegalinoV : Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono lasciati: arriva la comunicazione ufficiale -

È stato un fulmine a ciel sereno, ma fino a un certo punto. La storia d'amore da film di Soraia Allam Cerruti eè colata a picco come il Titanic, dopo essere stata conosciuta da tutta Italia durante la permanenza di lui al GF Vip, ed essere diventata sia dentro la Casa che fuori da essa una sorta ...Paolo Brosio festeggia la sua mamma che compie 98 anni LE FOTO SOCIALe Soraia quando erano felici IN PRIMA SERATA SU CANALE 5 'Isola dei Famosi', le emozioni della prima puntata LE ...e Soraia Allam Ceruti , coppia nata a Uomini e Donne , si sono lasciati . Il 31enne romano lo annuncia sui social. Nelle sue IG Stories scrive: " Tra me e Soraia è finita. Vi prego di ...

Luca Salatino e Soraia Cerruti, la rivelazione choc sulla coppia: «Lei lo ha tradito e sta con un altro uomo» leggo.it

Luca Salatino e Soraia non stanno più insieme. A confermarlo il ragazzo con una storia Instagram. E lei frequenterebbe già un altro.E un'altra storia d'amore giunge al termine, stavolta è il turno di di Luca Salatino e Soraia Ceruti. L'ex vippone ha infatti pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, nella quale ha annunciato ...