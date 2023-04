L'outfit regale di oggi: Mary di Danimarca, al Salone di Milano con stile (e preziosi dettagli d'affetto) (Di martedì 18 aprile 2023) Dalla candida gonna plissé per la visita alla mostra This is Denmark al midi dress viola per la sera fino a preziosi accessori, teneri omaggi alla famiglia. La reale non è passata inosservata tra le vie del centro meneghino, in fermento per l'inizio della settimana del Salone del Mobile Leggi su vanityfair (Di martedì 18 aprile 2023) Dalla candida gonna plissé per la visita alla mostra This is Denmark al midi dress viola per la sera fino aaccessori, teneri omaggi alla famiglia. La reale non è passata inosservata tra le vie del centro meneghino, in fermento per l'inizio della settimana deldel Mobile

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : L'outfit regale di oggi: Rania di Giordania, una regina in rosa, come i fiori di Sakura, per la sua visita a Tokyo - infoitcultura : L'outfit regale di oggi: Charlène di Monaco, a tutto comfort tra le vie di Firenze con Andrea Bocelli - infoitcultura : L'outfit regale di oggi: Charlène di Monaco in lungo per l'ultima riunione di famiglia -