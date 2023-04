Lotta Under 23, agli Europei Simone Piroddu vince il bronzo (Di martedì 18 aprile 2023) Arriva con Simone Piroddu la terza medaglia dei Lottatori italiani impegnati nei Campionati Europei U23 in scena a Bucarest, in Romania. Il ventunenne sardo in forze all’Esercito Roma ha oggi disputato una grande finale per la medaglia di bronzo contro il francese Adam Biboulatov. Ha dominato nettamente l’incontro, concluso sul risultato di 9-3, ed è dunque salito sul terzo gradino del podio dei 61kg. Il bottino azzurro sale, nell’ultima giornata del torneo, a quota tre. Il bronzo di Piroddu arriva infatti dopo l’argento di Emanuela Liuzzi nei 50 kg e il bronzo di Elena Esposito nei 59kg. Senza dimenticare i quinti posti di Laura Godino, Immacolata Danise e Aurora Russo che testimoniano l’ottima prestazione di squadra. ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 aprile 2023) Arriva conla terza meda deitori italiani impegnati nei CampionatiU23 in scena a Bucarest, in Romania. Il ventunenne sardo in forze all’Esercito Roma ha oggi disputato una grande finale per la meda dicontro il francese Adam Biboulatov. Ha dominato nettamente l’incontro, concluso sul risultato di 9-3, ed è dunque salito sul terzo gradino del podio dei 61kg. Il bottino azzurro sale, nell’ultima giornata del torneo, a quota tre. Ildiarriva infatti dopo l’argento di Emanuela Liuzzi nei 50 kg e ildi Elena Esposito nei 59kg. Senza dimenticare i quinti posti di Laura Godino, Immacolata Danise e Aurora Russo che testimoniano l’ottima prestazione di squadra. ...

