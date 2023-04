Lotta, Frank Chamizo torna a ruggire ed è in finale agli Europei! Conyedo si giocherà il bronzo (Di martedì 18 aprile 2023) Arriva la prima finale per l’oro per l’Italia agli Europei 2023 di Lotta: a Zagabria, in Croazia, nello stile libero, Frank Chamizo raggiunge l’ultimo atto nei -74 kg! Non riesce ad emularlo Abraham de Jesus Conyedo Ruano nei -125 kg, battuto in semifinale, che dovrà accontentarsi della finale per il bronzo, la terza per i colori azzurri. Nei -74 kg Frank Chamizo domina il penultimo atto contro il bulgaro Ali Pasha Ruslanovich Umarpashaev: basta la prima ripresa all’azzurro, che vola sul 9-0 dopo tre minuti e, ad un passo dallo stop per superiorità tecnica, vede il suo avversario alzare bandiera bianca per infortunio dopo la pausa. Domani, nella sesta sfida dalle ore 18.00, incontro per il titolo ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Arriva la primaper l’oro per l’ItaliaEuropei 2023 di: a Zagabria, in Croazia, nello stile libero,raggiunge l’ultimo atto nei -74 kg! Non riesce ad emularlo Abraham de JesusRuano nei -125 kg, battuto in semi, che dovrà accontentarsi dellaper il, la terza per i colori azzurri. Nei -74 kgdomina il penultimo atto contro il bulgaro Ali Pasha Ruslanovich Umarpashaev: basta la prima ripresa all’azzurro, che vola sul 9-0 dopo tre minuti e, ad un passo dallo stop per superiorità tecnica, vede il suo avversario alzare bandiera bianca per infortunio dopo la pausa. Domani, nella sesta sfida dalle ore 18.00, incontro per il titolo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Frank_Fadeout : RT @iacopo_melio: Quello che potrebbe accadere a Partinico è uno scenario inaccettabile: un ennesimo schiaffo non solo alla memoria di Pepp… - Fra_Fran_Frank : ??ATTENZIONE ?? ??OGGI?? #17aprile ?? PER LA SERIE 'Diritti e Libertà' INTERVISTA ?? BEFY della 'FORZA DI LOTTA NON VI… - Fra_Fran_Frank : @24emilia @Ileniamalavasi BUFFONI BUGIARDI IMBECILLI CHE DANNO DEI FASCISTI A CHI LOTTA PER VERITÀ, LIBERTÀ E DIRIT… - Frank_Ranieri : @ylefsch Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta…?? - Frank_Fadeout : RT @Adnkronos: ?? Una svolta epocale nella lotta alla malaria: l'Università di Oxford ha sviluppato il primo vaccino contro la malaria che s… -