Lotta, Frank Chamizo e Abraham Conyedo a braccetto in semifinale agli Europei! (Di martedì 18 aprile 2023) Tripla soddisfazione per l’Italia nella prima parte della seconda giornata degli Europei senior 2023 di Lotta: a Zagabria, in Croazia, ancora spazio allo stile libero: Frank Chamizo Marquez nei -74 kg ed Abraham de Jesus Conyedo Ruano nei -125 kg vanno in semifinale, mentre Benjamin Konrad Honis arpiona la finale per il bronzo nei -97 kg e si aggiunge a Simone Vincenzo Piroddu, che già ieri si aveva raggiunto lo stesso traguardo nei -57 kg. Eliminato nei ripescaggi Gianluca Talamo nei -70 kg, fuori agli ottavi Simone Iannattoni nei -86 kg. Nei -74 kg entra in gioco agli ottavi Frank Chamizo, il quale supera ai punti per 9-4 il sempre insidioso azero Dzhabrail Gadzhiev, per poi eliminare ai quarti l’eterno rivale turco ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Tripla soddisfazione per l’Italia nella prima parte della seconda giornata degli Europei senior 2023 di: a Zagabria, in Croazia, ancora spazio allo stile libero:Marquez nei -74 kg edde JesusRuano nei -125 kg vanno in, mentre Benjamin Konrad Honis arpiona la finale per il bronzo nei -97 kg e si aggiunge a Simone Vincenzo Piroddu, che già ieri si aveva raggiunto lo stesso traguardo nei -57 kg. Eliminato nei ripescaggi Gianluca Talamo nei -70 kg, fuoriottavi Simone Iannattoni nei -86 kg. Nei -74 kg entra in giocoottavi, il quale supera ai punti per 9-4 il sempre insidioso azero Dzhabrail Gadzhiev, per poi eliminare ai quarti l’eterno rivale turco ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Frank_Fadeout : RT @iacopo_melio: Quello che potrebbe accadere a Partinico è uno scenario inaccettabile: un ennesimo schiaffo non solo alla memoria di Pepp… - Fra_Fran_Frank : ??ATTENZIONE ?? ??OGGI?? #17aprile ?? PER LA SERIE 'Diritti e Libertà' INTERVISTA ?? BEFY della 'FORZA DI LOTTA NON VI… - Fra_Fran_Frank : @24emilia @Ileniamalavasi BUFFONI BUGIARDI IMBECILLI CHE DANNO DEI FASCISTI A CHI LOTTA PER VERITÀ, LIBERTÀ E DIRIT… - Frank_Ranieri : @ylefsch Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta…?? - Frank_Fadeout : RT @Adnkronos: ?? Una svolta epocale nella lotta alla malaria: l'Università di Oxford ha sviluppato il primo vaccino contro la malaria che s… -