Lotta | Europei 2023 | Simone Vincenzo Piroddu e Benjamin Konrad Honis chiudono quinti

(Di martedì 18 aprile 2023) Tanto amaro in bocca per l’Italia al termine delle prime cinque finali dello stile libero agliseniordi: a Zagabria, in Croazia,nei -57 kg enei -97 kg vengono sconfitti nelle finali per il bronzo eal quinto posto. Nei -57 kgalla pari col tedesco Horst Justin Junior Lehr, il match si chiude sul 2-2, ma la priorità premia il teutonico. Nei -97 kgviene battuto dal numero 2 del seeding, il magiaro Vladislav Baitcaev, che chiude sul 4-0 la prima frazione, poi allunga sul 10-2 e ...

Lotta, Frank Chamizo torna a ruggire ed è in finale agli Europei! Conyedo si giocherà il bronzo OA Sport

Arriva la prima finale per l’oro per l’Italia agli Europei senior 2023 di lotta: a Zagabria, in Croazia, nello stile libero, Frank Chamizo Marquez raggiunge l’ultimo atto nei -74 kg! Non riesce ad emu ...Arriva con Simone Piroddu la terza medaglia dei lottatori italiani impegnati nei Campionati Europei U23 in scena a Bucarest, in Romania. Il ventunenne sardo in forze all’Esercito Roma ha oggi disputat ...