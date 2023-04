L'orsa JJ4 è stata catturata con i cuccioli, poi rilasciati (Di martedì 18 aprile 2023) "Non si trattava di catturare un orso, ma eravamo in un'area dove c'erano più di 20 orsi e quindi abbiamo catturato quell'orso. È stato un lavoro selettivo, di pazienza e devo dire anche complicato, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) "Non si trattava di catturare un orso, ma eravamo in un'area dove c'erano più di 20 orsi e quindi abbiamo catturato quell'orso. È stato un lavoro selettivo, di pazienza e devo dire anche complicato, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Catturata questa notte l’orsa Jj4 con i suoi piccoli. ENPA LEIDAA e OIPA: “Il decreto del TAR che sospende l’ordina… - iacopo_melio : Questa notte hanno catturato JJ4, l’orsa sulla quale pende un’ordinanza di abbattimento per ora sospesa dal Tar, me… - enpaonlus : Abbattimento dell'orsa Jj4, nuovo ricorso al Tar contro Fugatti. Enpa, Leidaa e Oipa: 'Non sono stati attuati i met… - PatriziaOrlan11 : RT @LAVonlus: ??Riceviamo richiesta da Comuni trentini, Cles e altri, a sostegno @ProvinciaTrento richiesta risarcitoria 100mila euro al gio… - ForkedT : RT @dany_martani: Eccole parole deliranti del presidente della regione #Trentino che in conferenza stampa, dopo la cattura di #JJ4, ha rib… -