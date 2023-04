L'orsa JJ4 catturata nella notte in Trentino: dove l'hanno trasferita (Di martedì 18 aprile 2023) L'orsa JJ4 è stata catturata nella notte in Trentino. A renderlo noto la Provincia Autonoma di Trento: il plantigrado è ritenuto responsabile di aver aggredito e ferito mortalmente nei boschi di Caldes in Val di Sole l'appassionato di corsa e di montagna, Andrea Papi nel pomeriggio del 5 aprile scorso: questa mattina presso il Palazzo della Provincia autonoma, a Trento, il governatore Maurizio Fugatti e l'assessore Giulia Zanotelli faranno il punto su quando accaduto nella notte. Nei confronti dell'orsa JJj4 il presidente Fugatti ha emesso una ordinanza di abbattimento che è stata, però, nel frattempo sospesa dal Tar di Trento fino all'udienza fissata per l'11 maggio, per la gioia della Lega anti-vivisezione e animalisti che avevano ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) L'JJ4 è statain. A renderlo noto la Provincia Autonoma di Trento: il plantigrado è ritenuto responsabile di aver aggredito e ferito mortalmente nei boschi di Caldes in Val di Sole l'appassionato di ce di montagna, Andrea Papi nel pomeriggio del 5 aprile scorso: questa mattina presso il Palazzo della Provincia autonoma, a Trento, il governatore Maurizio Fugatti e l'assessore Giulia Zanotelli faranno il punto su quando accaduto. Nei confronti dell'JJj4 il presidente Fugatti ha emesso una ordinanza di abbattimento che è stata, però, nel frattempo sospesa dal Tar di Trento fino all'udienza fissata per l'11 maggio, per la gioia della Lega anti-vivisezione e animalisti che avevano ...

