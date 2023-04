L' orsa JJ4 catturata in Trentino | aveva ucciso il runner Andrea Papi Rallentata dalla neve e da tre cuccioli al seguito

(Di martedì 18 aprile 2023) Sul plantigrado pende un'ordinanza di abbattimento per ora sospesa dal Tar. La famiglia del 26enneè contraria all'abbattimento

È una notizia che avremmo voluto dare nel 2020, quando chiedemmo di catturare. Oggi c'è l'amarezza per quanto accaduto nel frattempo". Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, ...'L'è al Casteller, nella giornata di ieri (17 aprile, ndr) noi abbiamo consegnato al tribunale amministrativo tutte le documentazioni che ci avevano richiesto nel decreto. Vale per noi ancora l'...TRENTO - La fuga diè finita . L'che il 5 aprile ha attaccato e ucciso il runner trentino Andrea Papi nei boschi sopra Caldes in Val di Sole, è stata catturata la scorsa notte a pochi chilometri dal luogo dell'...

Catturata nella notte l'orsa Jj4 AGI - Agenzia Italia

Lega antivivisezione e Aidaa chiedono a Fugatti che l’orsa venga trasferita dal Casteller in un “santuario” individuato dall’associazione (nella foto, il centro del Casteller) ...L'Orsa JJ4 che ha ucciso il runner Andrea Papi in Trentino è stata catturata, ma è ancora tutto da decidere il suo destino.