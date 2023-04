Loredana Bertè sta male: operazione urgente e tutti i tour rinviati (Di martedì 18 aprile 2023) In queste ore è sopraggiunta una notizia alquanto spiazzante che riguarda la cantante Loredana Bertè. Lo staff della donna, infatti, ha diramato un comunicato ufficiale su Instagram in cui ha annunciato che Loredana stia affrontando dei problemi di salute piuttosto importanti. Da questo ne consegue l'immediata e inevitabile necessità di sospendere tutti i tour che aveva in programma nei prossimi mesi. I fan, naturalmente, sono subito andati in ansia e lo staff ha deciso di dare qualche delucidazione in più in merito alle sue condizioni attuali e ai rischi che corre. L'annuncio preoccupante dello staff di Loredana Bertè sulla sua salute: tour rinviato Loredana Bertè è stata costretta a rinviare tutti i ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 18 aprile 2023) In queste ore è sopraggiunta una notizia alquanto spiazzante che riguarda la cantante. Lo staff della donna, infatti, ha diramato un comunicato ufficiale su Instagram in cui ha annunciato chestia affrontando dei problemi di salute piuttosto importanti. Da questo ne consegue l'immediata e inevitabile necessità di sospendereche aveva in programma nei prossimi mesi. I fan, naturalmente, sono subito andati in ansia e lo staff ha deciso di dare qualche delucidazione in più in merito alle sue condizioni attuali e ai rischi che corre. L'annuncio preoccupante dello staff disulla sua salute:rinviatoè stata costretta a rinviarei ...

