Loredana Bertè, operazione urgente per la regina del rock: tour 2023 cancellato (Di martedì 18 aprile 2023) Loredana Bertè deve sottoporsi ad un’operazione chirurgica urgente. cancellato così, per problemi di salute, il tour teatrale “Manifesto” della regina del rock italiano negli stadi: “Il dolore è troppo forte”. È quanto annunciato dallo staff dell’artista sui suoi canali social e che ha subito messo in agitazione i numerosissimi fan della cantante. Le date previste dal cartellone erano nove a partire da mercoledì prossimo, da Roma, e l’ultima serata era prevista per il 29 maggio, a Parma. Niente paura però: nell’annuncio vengono specificate le condizioni di salute della Bertè. Loredana Bertè: i problemi di salute della cantante “È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che ... Leggi su dilei (Di martedì 18 aprile 2023)deve sottoporsi ad un’chirurgicacosì, per problemi di salute, ilteatrale “Manifesto” delladelitaliano negli stadi: “Il dolore è troppo forte”. È quanto annunciato dallo staff dell’artista sui suoi canali social e che ha subito messo in agitazione i numerosissimi fan della cantante. Le date previste dal cartellone erano nove a partire da mercoledì prossimo, da Roma, e l’ultima serata era prevista per il 29 maggio, a Parma. Niente paura però: nell’annuncio vengono specificate le condizioni di salute della: i problemi di salute della cantante “È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucfkK73 : RT @Gio_Sometimes: ??'Buongiorno anche a te E poi nasce il sole ... Buongiorno anche te Che piangi e che stai male .... Io fermerò quello ch… - DrApocalypse : Loredana Bertè, tour rinviato: 'Non è in pericolo di vita ma deve urgentemente operarsi' - Dimsuonosoft : Loredana Berté - Soft Original Stories - Dimensione Suono Soft - CardelliAc : RT @lidentita: ??Loredana #Berté mai stanca di mettersi in gioco, torna sul #palco con un live al #Brancaccio È la regina del rock all’itali… - donperdono1 : @paolobertolucci L'ex marito di Loredana Berte!! -

Loredana Bertè, operazione urgente per la regina del rock: tour 2023 cancellato Niente paura però: nell'annuncio vengono specificate le condizioni di salute della Bertè. Loredana Bertè: i problemi di salute della cantante. "È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che ... È ora di finirla di dare la colpa a Melissa Satta (se Matteo Berrettini non gioca bene) Nella serie Una squadra , Paolo Bertolucci, compagno di doppio di Adriano Panatta, racconta di come, in un cinema romano, uno spettatore all'intervallo del film, vedendo Loredana Bertè accanto a Panatta, urlò al tennista che era chiaro il motivo per cui non vinceva più. Il motivo era una donna del mondo dello spettacolo al suo fianco, come adesso accade a Matteo ... Positiv - 40 anni di HIV in Italia, di Alessandro Redaelli Una parte dell'industria mediatica che, come raccontano Loredana Berté e Jo Squillo, volta le spalle a tutti coloro vengano toccati dalla malattia, accodandosi all'oscurantismo ministeriale. Allo ... Niente paura però: nell'annuncio vengono specificate le condizioni di salute della: i problemi di salute della cantante. "È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che ...Nella serie Una squadra , Paolo Bertolucci, compagno di doppio di Adriano Panatta, racconta di come, in un cinema romano, uno spettatore all'intervallo del film, vedendoaccanto a Panatta, urlò al tennista che era chiaro il motivo per cui non vinceva più. Il motivo era una donna del mondo dello spettacolo al suo fianco, come adesso accade a Matteo ...Una parte dell'industria mediatica che, come raccontanoBerté e Jo Squillo, volta le spalle a tutti coloro vengano toccati dalla malattia, accodandosi all'oscurantismo ministeriale. Allo ... La scaletta del concerto di Loredana Bertè a Prato Sky Tg24