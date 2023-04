Loredana Bertè, operazione d’urgenza e tour rinviato: “Il dolore fisico è troppo forte” (Di martedì 18 aprile 2023) Paura per Loredana Bertè. La cantante calabrese, vista di recente a “The Voice Kids” e a “The Voice Senior”, dovrà Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 18 aprile 2023) Paura per. La cantante calabrese, vista di recente a “The Voice Kids” e a “The Voice Senior”, dovrà Perizona Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danmesck : @Leonard88533173 @AnselmiRossy @NicolBadino @jakidale Ti rispondo l'ultima volta e basta, hai stancato. Cene tra Bu… - redazionerumors : 'L’artista non è in pericolo di vita', si può leggere sul comunicato stampa ufficiale per la sospensione del tour d… - jabmediatv : Loredana Bertè rimanda il tour teatrale 2023 per problemi di salute: - MondoTV241 : Loredana Bertè sta male, salta il tour teatrale 'Manifesto' ecco come sta #loredanaberte #tourtreatrale #manifesto - radiomovidakr : Loredana Bertè - Figlia di... -

Loredana Bertè, operazione urgente per la regina del rock: tour 2023 cancellato Niente paura però: nell'annuncio vengono specificate le condizioni di salute della Bertè. Loredana Bertè: i problemi di salute della cantante. "È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che ... È ora di finirla di dare la colpa a Melissa Satta (se Matteo Berrettini non gioca bene) Nella serie Una squadra , Paolo Bertolucci, compagno di doppio di Adriano Panatta, racconta di come, in un cinema romano, uno spettatore all'intervallo del film, vedendo Loredana Bertè accanto a Panatta, urlò al tennista che era chiaro il motivo per cui non vinceva più. Il motivo era una donna del mondo dello spettacolo al suo fianco, come adesso accade a Matteo ... Positiv - 40 anni di HIV in Italia, di Alessandro Redaelli Una parte dell'industria mediatica che, come raccontano Loredana Berté e Jo Squillo, volta le spalle a tutti coloro vengano toccati dalla malattia, accodandosi all'oscurantismo ministeriale. Allo ... Niente paura però: nell'annuncio vengono specificate le condizioni di salute della: i problemi di salute della cantante. "È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che ...Nella serie Una squadra , Paolo Bertolucci, compagno di doppio di Adriano Panatta, racconta di come, in un cinema romano, uno spettatore all'intervallo del film, vedendoaccanto a Panatta, urlò al tennista che era chiaro il motivo per cui non vinceva più. Il motivo era una donna del mondo dello spettacolo al suo fianco, come adesso accade a Matteo ...Una parte dell'industria mediatica che, come raccontanoBerté e Jo Squillo, volta le spalle a tutti coloro vengano toccati dalla malattia, accodandosi all'oscurantismo ministeriale. Allo ... La scaletta del concerto di Loredana Bertè a Prato Sky Tg24