Loredana Bertè, operazione d’urgenza e tour rinviato: “Il dolore fisico è troppo forte” (Di martedì 18 aprile 2023) Paura per Loredana Bertè. La cantante calabrese, vista di recente a “The Voice Kids” e a “The Voice Senior”, dovrà sottoporsi urgentemente ad un intervento chirurgico e per questo motivo sarà costretta a rimandare il “Manifesto tour Teatrale 2023”. L’annuncio arriva dai suoi canali social dove si precisa che l’artista 72enne non è in pericolo di vita. Loredana Bertè e Ornella Vanoni (Foto Instagram)La decisione dopo una visita chirurgica di controllo “È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni – si legge – La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio, motivo per il quale è stato ... Leggi su howtodofor (Di martedì 18 aprile 2023) Paura per. La cantante calabrese, vista di recente a “The Voice Kids” e a “The Voice Senior”, dovrà sottoporsi urgentemente ad un intervento chirurgico e per questo motivo sarà costretta a rimandare il “ManifestoTeatrale 2023”. L’annuncio arriva dai suoi canali social dove si precisa che l’artista 72enne non è in pericolo di vita.e Ornella Vanoni (Foto Instagram)La decisione dopo una visita chirurgica di controllo “È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni – si legge – La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio, motivo per il quale è stato ...

