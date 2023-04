Loredana Bertè, intervento chirurgico urgente: rinviato il tour teatrale (Di martedì 18 aprile 2023) Operazione urgente per Loredana Bertè: rinviato il tour teatrale. Lo staff dell’artista comunica la notizia attraverso un comunicato stampa pubblicato sui suoi social. Loredana Bertè, operazione urgente e tour rinviato Photo-Credit-G.Squatriti.intervento chirurgico urgente e tour teatrale rinviato per Loredana Bertè. Lo comunica lo staff dell’artista tramite i social dell’artista: ”Dopo una visita chirurgica specialistica di controllo, dovrà sottoporsi a un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni. La prognosi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 aprile 2023) Operazioneperil. Lo staff dell’artista comunica la notizia attraverso un comunicato stampa pubblicato sui suoi social., operazionePhoto-Credit-G.Squatriti.per. Lo comunica lo staff dell’artista tramite i social dell’artista: ”Dopo una visita chirurgica specialistica di controllo, dovrà sottoporsi a unabbastanzanei prossimi giorni. La prognosi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alexarmuzzi : RT @LaStampa: Loredana Bertè si deve operare d’urgenza, rinviato il tour teatrale: “Il dolore è troppo forte” - SkyTG24 : Loredana Bertè, rinviato il tour per motivi di salute - blogtivvu : Paura per Loredana Bertè, costretta a rinviare il tour: “Intervento urgente”, come sta #loredanaberte - infoitcultura : Loredana Bertè sta male: operazione urgente e tutti i tour rinviati - infoitcultura : Operazione urgente per Loredana Bertè, che dopo una visita sospende il tour -

Loredana Bertè, rinviato il tour per motivi di salute Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Loredana Bertè ha deciso di rimandare il tour per motivi di salute. La notizia è arrivata tramite un lungo comunicato pubblicato su Instagram dal suo staff. loredana bertè, tour rimandato L'artista ... " Dolore troppo forte". Loredana Bertè deve operarsi e salta il tour: cosa le è successo Rimandato il tour di Loredana Bertè a causa di un importante intervento chirurgico al quale l'artista deve sottoporsi. A dare la notizia ai fan è stato lo staff della cantautrice, che ha rilasciato un lungo post sui ... Loredana Bertè si deve operare d'urgenza, rinviato il tour teatrale: "Il dolore è troppo forte" Operazione d'urgenza e tour teatrale rinviato per Loredana Bertè. Lo staff dell'artista, in un comunicato pubblicato sulle sue pagine social, fa sapere che "dopo una visita chirurgica specialistica di controllo, dovrà sottoporsi ad un intervento ... Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacoloha deciso di rimandare il tour per motivi di salute. La notizia è arrivata tramite un lungo comunicato pubblicato su Instagram dal suo staff., tour rimandato L'artista ...Rimandato il tour dia causa di un importante intervento chirurgico al quale l'artista deve sottoporsi. A dare la notizia ai fan è stato lo staff della cantautrice, che ha rilasciato un lungo post sui ...Operazione d'urgenza e tour teatrale rinviato per. Lo staff dell'artista, in un comunicato pubblicato sulle sue pagine social, fa sapere che "dopo una visita chirurgica specialistica di controllo, dovrà sottoporsi ad un intervento ... La scaletta del concerto di Loredana Bertè a Prato Sky Tg24