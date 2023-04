Loredana Bertè costretta a rinviare il tour: “Dovrà sottoporsi ad un intervento urgente ma non è in pericolo di vita” (Di martedì 18 aprile 2023) Loredana Bertè è stata costretta ad annullare il tour che sarebbe dovuto partire il 7 Aprile al Teatro Sociale di Sondrio. Il motivo è un’urgenza medica che porterà la cantante ad affrontare un intervento. Ecco il comunicato dallo staff su Instagram: Con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, Dovrà sottoporsi ad un intervento. Questo è abbastanza urgente nei prossimi giorni. La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio. Motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour al prossimo autunno/inverno o primavera 2024. (Questo in base alle disponibilità dei teatri e gli ... Leggi su isaechia (Di martedì 18 aprile 2023)è stataad annullare ilche sarebbe dovuto partire il 7 Aprile al Teatro Sociale di Sondrio. Il motivo è un’urgenza medica che porterà la cantante ad affrontare un. Ecco il comunicato dallo staff su Instagram: Con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna,ad un. Questo è abbastanzanei prossimi giorni. La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio. Motivo per il quale è stato deciso diilal prossimo autunno/inverno o primavera 2024. (Questo in base alle disponibilità dei teatri e gli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : Loredana Bertè costretta a rinviare il tour: “Dovrà sottoporsi ad un intervento urgente ma non è in pericolo di vit… - LucailCasa : Loredana Bertè “deve sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente”, salta il tour. L’annuncio dello staff: “Non è… - infoitcultura : Loredana Bertè, operazione urgente per la regina del rock - infoitcultura : Loredana Bertè, rimandato il tour nei teatri per motivi di salute - infoitcultura : Loredana Bertè, 'intervento urgente, dolore troppo forte': salta il tour -

Rinviato il tour di Loredana Bertè, slitta a marzo 2024 la data al Teatro di Varese Rinviato il tour di Loredana Bertè . L'artista, comunica il suo staff, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni. La data prevista al Teatro di Varese per il 23 maggio slitta al 15 marzo ... Paura per Loredana Bertè, deve operarsi d'urgenza: "Dolore troppo forte Purtroppo, come fa sapere l'entourage di Loredana Bertè in una nota stampa, dopo una visita chirurgica di controllo fatta oggi, si è scoperto che "dovrà sottoporsi a un intervento abbastanza urgente ... Loredana Bertè deve essere operata d'urgenza, rimanda tutto il tour 2023 Loredana Bertè operata d'urgenza, come sta la cantante Annullate tutte le date del tour ... Rinviato il tour di. L'artista, comunica il suo staff, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni. La data prevista al Teatro di Varese per il 23 maggio slitta al 15 marzo ...Purtroppo, come fa sapere l'entourage diin una nota stampa, dopo una visita chirurgica di controllo fatta oggi, si è scoperto che "dovrà sottoporsi a un intervento abbastanza urgente ...operata d'urgenza, come sta la cantante Annullate tutte le date del tour ... La scaletta del concerto di Loredana Bertè a Prato Sky Tg24