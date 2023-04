Longhi: «Inzaghi giudicabile per due cose. Inter, doppia situazione» (Di martedì 18 aprile 2023) Nel suo Intervento sulle frequenze di Radio Sportiva, il telecronista Bruno Longhi ha fatto il punto sulla stagione a due facce dell’Inter e sul lavoro di Simone Inzaghi. doppia situazione – Questo il commento di Bruno Longhi sulla stagione dell’Inter e sul lavoro di Simone Inzaghi: «La tifoseria è divisa sul bilancio di questa stagione, tra le undici sconfitte in campionato e i successi. Dipende sempre dalla voglia di accontentarsi o meno. È fuori di dubbio che la parte negativa è pesantissima. Undici KO sono davvero tanti, specialmente per una nobile del nostro campionato. Su Inzaghi c’è disaccordo. Quella dell’Inter è una situazione che non ha una chiave di lettura ben precisa. Può ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023) Nel suovento sulle frequenze di Radio Sportiva, il telecronista Brunoha fatto il punto sulla stagione a due facce dell’e sul lavoro di Simone– Questo il commento di Brunosulla stagione dell’e sul lavoro di Simone: «La tifoseria è divisa sul bilancio di questa stagione, tra le undici sconfitte in campionato e i successi. Dipende sempre dalla voglia di accontentarsi o meno. È fuori di dubbio che la parte negativa è pesantissima. Undici KO sono davvero tanti, specialmente per una nobile del nostro campionato. Suc’è disaccordo. Quella dell’è unache non ha una chiave di lettura ben precisa. Può ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Longhi: «Inzaghi giudicabile per due cose. Inter, doppia situazione» - - internewsit : Longhi: «Inzaghi ha sicuramente delle colpe, ma contro la Salernitan no!» - - Aquila6811 : RT @RadioSportiva: «Ci sono partite in cui la palla non entra. Il #Milan le occasioni le ha avute e l'Empoli aveva messo l'autobus davanti… - RadioSportiva : «Ci sono partite in cui la palla non entra. Il #Milan le occasioni le ha avute e l'Empoli aveva messo l'autobus dav… -