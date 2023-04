Lollobrigida sui migranti: 'No alla sostituzione etnica'. Schlein: 'Parole da suprematista bianco' (Di martedì 18 aprile 2023) Il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, è intervenuto al congresso nazionale della Cisal (la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori), dove ha ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 18 aprile 2023) Il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco, è intervenuto al congresso nazionale della Cisal (la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori), dove ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardomagi : Mentre Mattarella visita Auschwitz, Lollobrigida dice che l’Italia non deve arrendersi alla sostituzione etnica. I… - Raindog2704 : RT @riccardomagi: Mentre Mattarella visita Auschwitz, Lollobrigida dice che l’Italia non deve arrendersi alla sostituzione etnica. Il gove… - GiudiVera : RT @antonellocapor2: Lollobrigida ritrova sui migranti il linguaggio suprematista perchè la sua premier non può accettare che sia stato que… - Gazzettino : Lollobrigida sui migranti: «No alla sostituzione etnica, incentiviamo le nascite». ?Schlein: Meloni prenda le dista… - claudiafontaniv : RT @riccardomagi: Mentre Mattarella visita Auschwitz, Lollobrigida dice che l’Italia non deve arrendersi alla sostituzione etnica. Il gove… -